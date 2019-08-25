» طليقة أحمد الفيشاوي توجه رسالة نارية .. فما فحواها؟

25 أغسطس 2019 - 08:00 ص

وجهت هند الحناوي - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - رسالة نارية بشأن دور الأب في حياة أبنائه .



وقالت عبر صفحتها بـ"فيس بوك" : ""رعاية الطفل في الحياة تمثل الأبوة، فالطفل بحاجة إلى أشخاص يعتمد عليهم في الأوقات الصعبة ومشاركته الأوقات الرائعة، فهذه هي الأبوة، يرمز هذا الوجود المغذي بالأبوة، سواء تم توفير هذه الرعاية من قبل الأم، أو الوالد بالتبني، أو الجدة، أو العمة، أو الأب أو الوالد الأب".

وأضافت: "إذا كان لدينا أحد الوالدين الذي كان مهملاً أو مسيئًا، فهذا يؤثر علينا مدى الحياة نحتاج أن نفهم أنه لا يوجد والد مثالي، ولن يقوم أي إنسان بعمل القرار الصحيح من أجل صحة أطفاله، لذلك أبسط الأشياء أن تكون متواجدا من أجل الطفل، لذلك لأولئك الذين يدعون أنهم آباء، هل كنت هناك لطفلك؟".