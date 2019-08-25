سيد علي:"برنامجها اسمه صبايا وبتفضحهم فيه"

25 أغسطس 2019 - 08:37 ص





شن الإعلامي سيد علي ، هجوما ناريا علي الإعلامية ريهام سعيد ، بسبب تصريحات الأخيرة التي أثارت الجدل مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصابي السمنة.



وقال "علي"، من خلال برنامج "حضرة المواطن"المذاع علي فضائية "الحدث اليوم"، ريهام سعيد عملت في بداية مشوارها الإعلامي بفضائية "المحور"، وحينها كانت تعاني من وزن زائد لم يتحدث معها أي شخص من القناة في هذا الأمر.



ووجه "علي" رسالة لـ"ريهام سعيد"، قائلا :" من المفترض إنتي إمرأة وعاملة برنامج اسمه صبايا يبقي مهمتك تدافعي عن بني جنسك ، برنامجها اسمه صبايا وبتفضح الصبايا ".



وطالب "علي" ، المجلس الأعلي للإعلام بضرورة غلق البرامج التي تقوم بجمع التبرعات من أجل علاج المواطنين ، قائلا :" هذه ليست مسئولية الإعلام ".



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=Qf5YLDYLun8

