قرقاش : فعلنا هذا الأمر من أجل " الملك سلمان"

25 أغسطس 2019 - 09:29 ص

أعلن الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، عن الضرورة الإستراتيجية لارتباط أبو ظبي بالرياض مؤكدًا في تدوينته على مقطع التدوينات "تويتر"، أنه تحالف "وجودي وأكثر شمولاً".

وأوضح قرقاش، أن مشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرًا إلى أن "الاستمرار في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة".

وأضاف قرقاش: "من واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولاً وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".



