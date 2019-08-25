  • الأحد 25 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:51 ص
بحث متقدم
إبراهيم نصر

إبراهيم نصر لـ" سيد علي" : "بكلمك من الآخرة"

الجولان

إسرائيل تغلق المجال الجوي بالجولان.. ما الأمر

أمينة وابنتها في صورة جمعتهما قبل مقتل الأم على يد طليقها

جريمة قتل بشعة "مصورة" تهز تركيا

قرقاش

قرقاش : فعلنا هذا الأمر من أجل " الملك سلمان"

مطار المزة

انفجارات تضرب دمشق.. وتصدٍ لغارات إسرائيلية

الإعلامي محمد حسان، المذيع بالتليفزيون المصري

مذيع بالتليفزيون المصري يكشف مفاجأة بمراكز تدريب الإعلاميين

الإعلامي سيد علي

سيد علي:"برنامجها اسمه صبايا وبتفضحهم فيه"

الدولار

تراجع للدولار مسجلاً هذا الرقم

ريهام سعيد

سما المصري تفاجيء ريهام سعيد بمعلومة صادمة

أبو تريكة

هكذا سخر أبو تريكة من مدافع أرسنال بعد مراوغة "صلاح"

قرقاش : فعلنا هذا الأمر من أجل " الملك سلمان"

عرب وعالم

قرقاش
قرقاش

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

هدية من الملك سلمان وولي العهد تشعل مواقع التواصل

#

رسالة من الملك سلمان لسفير المملكة في تركيا.. ما الأمر

#

اتصال عاجل من الملك سلمان بـ أمير الكويت

#

طليقة فنان شهير تستعين بالقرآن والإنجيل من أجل هذا الأمر

السعودية

الملك سلمان

الرياض

قرقاش

أعلن الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، عن الضرورة الإستراتيجية لارتباط أبو ظبي بالرياض مؤكدًا في تدوينته على مقطع التدوينات "تويتر"، أنه تحالف  "وجودي وأكثر شمولاً".

وأوضح قرقاش، أن مشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرًا إلى أن "الاستمرار في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة".

وأضاف قرقاش: "من واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولاً وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» محمد صبحي: كنت أتمنى أشتغل "راقص"
» طليقة أحمد الفيشاوي توجه رسالة نارية .. فما فحواها؟
» فنان شهير: لهذه الأسباب أخفيت عن الجمهور إصابتي بالسرطان
» وجد جاره عاريا في الدولاب بالإسكندرية .. فماذا فعل؟
» الأهلي يعاقب نجمه بعد ظهور صور له في "سهرة خاصة"
» شوبير يفاجيء جماهير الأهلي بخبر غير متوقع
» عمرو أديب: "هنروح في ستين داهية بسبب هذا الأمر"
» الزمالك يفوز على ديكاداها بسداسية في دوري أبطال إفريقيا
» مستشاربالنقد الدولي يكشف دلالات خفض سعر الفائدة
» البحرين تمنح رئيس وزراء الهند وساما رفيعا
» هذا ما قاله كلوب عنهدف صلاح الثالث في مرمى أرسنال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد