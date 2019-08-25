إبراهيم نصر لـ" سيد علي" : "بكلمك من الآخرة"

25 أغسطس 2019 - 09:29 ص





رد الفنان إبراهيم نصر، على شائعة وفاته، مداعبًا الإعلامي سيد علي، قائلا : "أديني بكلمك من الآخرة".



وأضاف "نصر"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن من أطلق هذه الشائعة يعتقد أنه تسبب له في الأذى، ولكنه قدم له فرصة لكي يرى ماذا سيحدث عن وفاته.



وتابع: "مليون تليفون، من جميع دول العالم، وأصدقائي في مصر.. فاتفرجت شوفت الجنازة بتاعتي وقد إية هيكون فيها ناس".



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=kHlnj2n_Zrk

