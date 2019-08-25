انفجارات تضرب دمشق.. وتصدٍ لغارات إسرائيلية

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دمشق

انفجارات

غارة إسرائيلية

مطار المزة

تعرضت العاصمة السورية دمشق لسلسلة انفجارات، بعد تعرض مطار المزة العسكري لعدوان إسرائيلي.

وبحسب التليفزيون السوري الرسمي فإن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة.

كما كشفت قناة "الإخبارية" السورية عن أن القوات السورية تمكنت من إسقاط معظم الأهداف المعادية في المنطقة الجنوبية في العاصمة دمشق.

بينما أعلنت وكالة سانا أن الدفاعات الجوية أسقطت الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها"

فيما  أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بقصف أهداف في سوريا، لمنع فيلق القدس الإيراني من القيام بأي عمل عدائي ضد إسرائيل.


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