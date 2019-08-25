إسرائيل تغلق المجال الجوي بالجولان.. ما الأمر

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إسرائيل

الجولان

اغلاق

المجال الجوي

 أغلقت السلطات الإسرائيلية المنطقة الجوية فوق هضبة الجولان السورية المحتلة في وجه حركة الطيران، اليوم ويستمر الإغلاق حتى 31 أغسطس الجاري، حسب موقع "سكاي نيوز".

وكانت إسرائيل قد هاجمت، بالصواريخ، أهدافًا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي.

وأكدت أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك": "إن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرًا حتى الآن والدفاعات الجوية السورية تواصل تصديها الكثيف في سماء سماء القسم المحرر من الجولان أقصى جنوب غرب سوريا عند المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل".

وقال مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": "إنه في تمام الساعة الحادية عشر والنصف، رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق"، مضيفا: "على الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وحتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية".

 


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