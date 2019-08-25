الشوباشي: مبقاش لينا قيمة غير بيك يا ريس

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السيسي

التليفزيون المصرى

فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم، استطاع كسر القيود التي كانت مفروضة على مصر وانفتح على العالم كله.

وأضافت الشوباشي، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن وجود مصر في قمة مجموعة الدول السبع مهم، والرئيس السيسي حائز على موافقة الدول الأفريقية، وهو يتحدث عن الجوانب الإنسانية مثل دور المرأة، والاتجار في البشر.

وتابعت أن الرئيس السيسي يتحدث باسم الإنسانية، خاصة وأنه الآن يتحدث باسم قارة وليس مصر فقط ، معقبة :" مبقاش لينا قيمة غير بيك يا ريس".

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