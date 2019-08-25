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في أمريكا..

حقيقة القبض على "أبو النجا" بتهمة تعاطى مخدرات مع صديق "عارٍ"

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خالد أبو النجا
خالد أبو النجا

متابعات-علا خطاب

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تويتر

الولايات المتحدة

خالد أبو النجا

تهمة التعاطي

كشف الفنان خالد أبو النجا، عبر حسابه الرسمى على تويتر، أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الخبر الذي انتشر في الأيام الماضية، يفيد بأنه تم القبض على "أبو النجا" في أمريكا بتهمة حيازة المخدرات ومعه صديق عار فى سيارته.

وانتشر في اليومين الماضيين، خبر القبض على الممثل خالد أبو النجا في الولايات المتحدة بتهمة حيازة الهيروين وتعاطيه في سيارته ومعه صديق من كوبا بدون ملابس في طريق بعيد عن المدينة".

وفي التفاصيل أن هذا الخبر دفع بالممثل أبو النجا إلى التدخل، مؤكدًا أنه سيرفع قضية تشهير على هؤلاء الأشخاص الذين يفبركون هذه الأخبار الكاذبة.

وعلى حسابه على "تويتر"، غرد أبو النجا قائلاً: "يتم حاليًا تتبع مصدر هذا الخبر بعد رصده إلكترونيًا لرفع قضية تشهير على هذا او هؤلاء الأشخاص وراء هذه الإشاعات المفبركة". وأرفق أبو النجا تغريدته بهاشتاج #لن_تفلتوا_من_العقاب #كفاية_عك.

كما قام "أبو النجا" بإعادة نشر خبر مهم من منظمة العفو الدولية على حسابه على تويتر جاء فيه: "موجة جديدة من هجمات التصيد الإلكتروني تستهدف صحفيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وعلق أبو النجا على الخبر بالقول "يحدث الآن".

نذكر أن خالد أبو النجا متواجد حاليًا خارج مصر وذلك بعدما ألغت نقابة المهن التمثيلية المصرية في مارس الفائت عضويته إلى جانب زميله الممثل عمرو واكد واتهمتهما بارتكاب "خيانة عظمى"، وذلك بعد مشاركتهما في جلسات غير رسمية عقدت بالكونجرس للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد .


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