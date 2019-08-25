هذا ما فعله أصغر عروسين فى مصر

احتفلت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بزواج أصغر عروسين في مصر؛ بعد الضجة الكبيرة التي تزامنت مع نبأ خطوبتهما منذ 6 سنوات؛ حيث كانت

سن العريس شمس حينها لم تتعد 13 عامًا، وهو تلميذ في الصف الثاني إعدادي، أما العروسة إيمان فكان عمرها 9 سنوات في الصف الثالث الابتدائي.





وقرر أهل العروسين شمس وإيمان، إتمام الزواج بعد أن أنهى العريس الشهادة الثانوية العامة، وأنهت العروس شهادة الإعدادية.



