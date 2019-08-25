» مفاجأة.. إعفاء الكويتيتين من تأشيرات "الشنجن"

كشف نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن ملف إعفاء الكويت من تأشيرات "الشنجن" سيكون محل نقاش، خلال زيارة وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش للبلاد .

وأوضح "الجارلله"،أن ذلك باعتبار أن بولندا عضوًا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة "الشنجن"، و"سيتم تأكيد أهمية دعم ملف الكويت وإعفاء مواطنيها".

وقال الجار الله إن هناك مجالات مختلفة تجمع البلدين نسعى لتعزيزها من خلال هذه المباحثات، وإن الكويت تنظر بتقدير لهذه الزيارة، التي تعبر عما توليه جمهورية بولندا الصديقة من أهمية للتشاور بين البلدين، مؤكدًا أن الزيارة تأتي تعزيزاً وارتقاءً بتلك المشاورات على مستوى وزراء الخارجية، وأن البلدين سبق أن عقدا جولتين من المشاورات السياسية على مستوى نائب وزير الخارجية، بحسب صحيفة "الجريدة".

وأضاف أن القضايا المطروحة على مستوى مجلس الأمن الدولي، ستُبحث خلال الزيارة، خاصة أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين الكويت وبولندا بشأن هذه القضايا، كما أن الملفات السياسية ستكون محل بحث، لاسيما أن بولندا تلعب دورًا مهمًا على المستوى السياسي بشأن قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.