» أغرب قضية خلع.. السبب غير متوقع

وأكدت الزوجة على أنها كانت تختلق المشاكل حتى يحصل أي تغيير في علاقتهما، لكن زوجها لم يكن يغضب عليها ولا يحاسبها أو يعاتبها ويغفر ويسامح.





وأشارت إلى أنها تجد أن ضعف شخصيته أمامها وقوتها عند الآخرين، جعلاها تدير المنزل بكل تفاصيله، وهي لا ترغب في ذلك.