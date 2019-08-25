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إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ هذه المدة

الحياة السياسية

معبر رفح
معبر رفح

علي محمود

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إغلاق معبر رفح في الاتجاهين

مصر

معبر رفح

الجالية الفلسطينية

تقرر غلق معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام متصلة بدءًا من اليوم الأحد، حتى بعد غد الثلاثاء بشكل مفاجئ.

وقال مصدر أمني -رفض ذكر اسمه- لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) اليوم إن الإغلاق جاء بناء على قرار من المسئولين عن المعبر فى القاهرة؛ عقب انتهاء موسم الحج وعودة جميع الحجاج الفلسطينيين إلى غزة عن طريق معبر رفح البري.

وأضاف المصدر، أن الإغلاق جاء لإعطاء عطلة وراحة للموظفين فى المعبر الذين كانوا يعملون طوال الفترة السابقه بدون أي عطلات من أجل إنهاء سفر الحجاج الفلسطينين.

من جهته، قال كمال الخطيب مختار الجالية الفلسطينية في سيناء ومندوب السفارة الفلسطينية في سيناء: "أبلغتنا السلطات المصرية بقرار إغلاق معبر رفح البري من الاتجاهين ولمدة ثلاثة أيام متصلة من اليوم وحتى بعد غد ، على أن يتم إعادة فتح المعبر فى صبيحة يوم الأربعاء المقبل".

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