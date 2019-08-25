» "نجدة الطفل" تمنع زواج طفلة: "تحفظنا عليها فى الكوافير"

25 أغسطس 2019 - 12:12 م

كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، تفاصيل تمكن المجلس القومي للأمومة والطفولة من منع زواج طفلين بالمطرية، قائلاً: "النيابة تحفظت على الطفلة في الكوافير وتم القبض على الأب والأم والعريس".



وقال "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنهم تلقوا بلاغًا يوم الخميس الموافق 22 أغسطس يفيد بأن هناك طفلة عمرها 15 عامًا والدها سيزوجها لشاب عمره 25 عامًا، منوهًا بأنه لا يوجد قانون رادع يمنع زواج الأطفال حتى الآن.



وأضاف أنهم يحاولون التحدث مع أسرة الطفلة لإقناعهم بخطورة ما يفعلوه على ابنتهم، مشيدًا بدور النيابة العامة في منع حدوث الواقعة، منوهًا بأنهم رصدوا واقعة أخرى في دار السلام ووضعت الأسرة حراسة على الفتاة حتى يجبروا الفتاة على الزواج.

