ماكرون يفاجئ ترامب بهذا الأمر

25 أغسطس 2019 - 12:45 م

وجه مسئولون أمريكيون عاصفة من الانتقادات إلى رئيس الدولة المستضيفة للاجتماع، إيمانويل ماكرون؛ في مستهل قمة مجموعة السبع (G7) في بياريتس الفرنسية.





ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن المسئولين، الذين لم تكشف هويتهم، شنهم هجومًا على ماكرون على خلفية عشاء عمل أقامه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.





واعتبرالمسئولون أن ماكرون "اعترض" ترامب عقب وصوله إلى بياريتس ودعاه أمام عدسات الإعلام إلى لقاء ثنائي دون مستشارين، لم يكن مقررًا أصلا.





واتهم المسئولون ماكرون، بممارسة الضغط على سيد البيت الأبيض قبيل القمة بشأن مواضيع مختلفة، من ملف إيران حتى حرائق الأمازون، لكن مع التركيز في العشاء على مسائل "مخصصة" تتعلق بأجندته (ماكرون) السياسية، مثل تغيرات المناخ والمشاريع التنموية في أفريقيا.





من جانبه، ذكر مسئول فرنسي رفيع المستوى أن ماكرون استخدم هذا العشاء مع ترامب لتوضيح مواقفه إزاء طيف واسع من المسائل الدولية الملحة، مثل التجارة الدولية وجهود باريس لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، كما دعا ترامب إلى المساعدة في حماية غابات الأمازون، وأبدى الرئيس الأمريكي استعداده للإسهام في هذا الموضوع، حسب المسئول.





كما حمّل المسؤولون الأمريكيون زملاءهم الفرنسيين المسؤولية عن اتهام الولايات المتحدة، في مشاورات مع دول أخرى، بعدم الرغبة في بلوغ إجماع بين دول مجموعة السبع قبيل القمة، ونفى الجانب الفرنسي ذلك على الرغم من تأييده لقرار الامتناع عن إصدار بيان ختامي للقمة هذا العام.



