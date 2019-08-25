  • الأحد 25 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:19 م
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة جديدة

الحريري

أول رد للحريري على سقوط طائرتين إسرائيلتين ببيروت

جانب من اللقاء

ماكرون يفاجئ ترامب بهذا الأمر

آن ماكلين

أول جريمة بشرية في الفضاء.. ارتكبتها هذه المرأة

خداع

تفاصيل مثيرة.. نصاب كويتي: أنا محترف إزاي صدتوني

صورة

مغتصب الطفلة المعاقة يصاب بشلل نصفي في محبسه

حسينة أوشان

مذيعة الجزيرة تعلن مغادرتها للقناة.. وترفض هذا الأمر

الإعلامية ريهام سعيد

"تصريحات السمنة ".. تفجر مفاجأة صادمة عن ريهام سعيد

ترامب

ترامب: " جونسون" الرجل المناسب لهذا الأمر

انتحار

شنق وانتحار.. حادثتان هزّتا السعودية

البنوك: المواطن حسم أموال قناة السويس

مال وأعمال

حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال
حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

البنك الأهلي يزف بشرى سارة لعملاء شهادات قناة السويس

#

هذا ما قاله لفريق مهاب مميش بعد تعيينه مستشارا للرئيس

#

317.2 مليار جنيه أرباح قناة السويس الجديدة

#

مميش: منطقة قناة السويس تضم 167 مشروعا

قناة السويس

البنوك

المواطن

اموال

أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الصادر عنها الخميس الماضي، بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25%، و15.25%، و14.75% على الترتيب ،بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.

وفي سياق متصل أوضح «حسين» في تصريحات صحفية، أن شهادات قناة السويس التي المقرر صرف عائدها في شهر سبتمبر، كان الدافع الحقيقي لنجاحها هو حب المصريين لوطنهم، وكان الهدف من طرحها سياسيا قبل أن يكون اقتصاديا، حيث نجحت الدولة في حشد المواطنين وتعبئتهم للوقوف خلف القيادة السياسية ودعمها في تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق، أسوة بتاريخ المصريين الذي شهد وقائع مشابهة فقد كانت السيدات تتبرع بذهبها لدعم المجهود العسكري في الحروب، وقد نجحت الدولة في خلق حالة وطنية جعلت من حفر قناة السويس الجديدة حربا وتحديا جديدا أمام الدولة، وكان لزاما على الشعب مساندة الحكومة وتلبية النداء عن طريق شراء شهادات قناة السويس من باب التحدي السياسي وتأييد الدولة والقيادة فكان الدافع المؤازرة السياسية للدولة وليس من باب الربح الاقتصادي فقط، وتصدر المشهد الواجب الوطني .

وقال حسن حسين إن البنك المركزي أدار برنامج الإصلاح الاقتصادي بكفاءة عالية واقتدار، بدءاً من رفع أسعار الفائدة في نوفمبر 2016، مستغلًا بذلك أسعار الفائدة كأداة مالية للدفاع عن الجنيه المصري في وقت شديد الصعوبة، وما أعقب ذلك من تكامل مع السياسات الحكومية كخفض الدعم.

واختتم  رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال  ، بأنه يراهن على وعي المواطن المصري في الاستثمار بعائدات شهادات قناة السويس وخاصة بعد مرورنا بمراحل البرنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل ناجح وحصولنا على العديد من الإشادات الدولية مما أكسب المواطن الخبرة والوعي السياسي والاقتصادي بشكل مختلف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. "الروبوت" لجراحات المخ والأعصاب
» الصين تصمم أطول نفق للسكة الحديد بـ17 مليار دولار
» "نجدة الطفل" تمنع زواج طفلة: "تحفظنا عليها فى الكوافير"
» إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ هذه المدة
» فيديو جديد لـ"رانيا يوسف" بالبكيني يثير الجدل
» السعودية تلغى نظام التقويم المستمر.. لهذا السبب
» مؤثر.. أم تطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السبب
» قط يتحول إلى مهرب هواتف.. ويساعد السجناء في هذا الأمر
» مفاجأة.. إعفاء الكويتيتين من تأشيرات "الشنجن"
» أغرب قضية خلع.. السبب غير متوقع
» فيديو نادر للملك فهد قبيل وفاته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد