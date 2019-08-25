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شكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد تامر أمين

الحياة السياسية

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

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فيس بوك

شكوى

تامر أمين

القومى للمرأة



أعلن المجلس القومي للمرأة، في تصريح على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تقدمه بشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على فضائية "النهار".

وتضمنت الشكوى الحلقة التي استضاف فيها الدكتورة النائبة رانيا علوانى، وحواره معها الذى اتسم بالسخرية من الضيفة لقيامها بالعديد من الأعمال خلال حياتها المهنية، قائلا: "زوجة وأم وطبيبة عاملة وسباحة وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وعضو البرلمان، غير شوية مكسرات تانية من المناصب".

واتهمت الشكوي ع أن "أمين"، بالسخرية من زوج الضيفة، ومن دعمه ومساندته القوية لها مما يعد إساءة الى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة وفقًا لشكوى القومي للمرأة، حيث أكد "أمين"، خلال الحلقة: "أن الرجل بشكل عام لا يحب أن تكون زوجته أنجح منه، وهذا شعور غبي عند جميع الرجال، ومفيش راجل واثق في نفسه كلنا متنيلين على عينا، جبتيه منين الراجل اللي واثق في نفسه"، لترد "علوان": "دا لو كان مش ناجح في شغله، وهو اتجوزني وأنا كدا ناجحة، وهو اختار الشخصية دي"، ليرد أمين مخاطبًا زوجها: "إحساسك ايه يادكتور هاني وانت قاعد تذاكر للولاد في البيت، والدكتورة في التلفزيون، ومن التلفزيون للعيادة، واحساسك إيه وأنت معدي في البيت فتلاقي دولاب فيه 48 ميدالية ذهبية و75 نيشان وانت أكتر حاجة عملتها إنك كسبت عشرة طاولة إمبارح على القهوة".

 وطالب المجلس القومي للمراة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الاعلى للإعلام في هذا الشأن.

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