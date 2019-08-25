"أبو شقة" يطلق مبادرة "الوفد مع المرأة" سبتمبر المقبل

25 أغسطس 2019 - 04:34 م

دشّن حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مبادرة "الوفد مع المرأة" بهدف دعم المرأة الوفدية والمصرية في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن فكرة حملة الوفد مع المرأة هي استكمال للحملة الرئيسية "الوفد مع الناس"؛ تنفيذا لرؤية الدكتورة أميرة أبو شقة المنسق العام للمبادرة، في مجال دعم المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وبالتماشي مع سياسة الدولة المصرية في عهدها الجديد.

وأوضح "الهضيبي" أن المبادرة تنطلق في مطلع الشهر المقبل في سبع محافظات وهي: الغربية والشرقية والدقهلية وبني سويف والقليوبية والمنوفية ودمياط؛ تمهيدًا لتعميمها في باقي محافظات مصر.

وأشار"الهضيبي" إلى أن تلك المبادرة جاءت تأكيدًا لدور المرأة المصرية، وتماشيًا مع مبادئ حزب الوفد الذي كان دائمًا داعمًا لها ومعترفًا في دورها في ثورة 1919 حين خرجت لأول مرة في تظاهرات للدفاع عن استقلالية البلاد.