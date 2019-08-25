مفاجأة.. ليفربول يوافق على بيع محمد صلاح

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وافق مسئولو ليفربول الإنجليزي، على بيع النجم محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما أفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

وسجل الفرعون المصري "هدفين" في فوز ليفربول على أرسنال بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسجل محمد صلاح، في جميع مبارياته الأربعة التي خاضها على ملعبه ضد آرسنال، بما فيها عندما كان لاعبًا مع تشيلسي، مساهمًا بشكل عام في ثمانية أهداف خلال ست مباريات، بتسجيل ستة أهداف وصناعة هدفين في البريميرليج.

 


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