» لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن الدولي

أعلن لبنان عن أنه سيتقدم بشكوى فورية لمجلس الأمن الدولي اليوم الأحد، لإدانة الخرق الإسرائيلي "الخطير" للسيادة اللبنانية، بعد سقوط طائرتين مسيرتين تابعتين للجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفاد بيان، بأن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أعطى تعليماته لمندوبة البلاد لدى الأمم المتحدة للتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن.

وكان الجيش اللبناني، كشف أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت الأحد، الأولى سقطت أرضا، والثانية انفجرت متسببة بأضرار مادية.

وسقطت طائرة استطلاعية مسيرة وانفجرت أخرى بالقرب من المكتب الإعلامي التابع لميليشيات حزب الله، مما أدى إلى جرح 3 أشخاص وأضرار مادية أخرى.

وأكد باسيل، في بيان "حرص لبنان على تنفيذ القرار 1701، والذي تقابله إسرائيل يوميًا بخروقات متكررة تروع بها اللبنانيين وتهدد أمنهم".

كما شدد على أن "حرص لبنان على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وتمسكه بالاستقرار لا يسقط حقه في الدفاع على السيادة الوطنية والقيام بما يلزم لصونها".