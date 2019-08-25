» مانشستر سيتي يهزم بورنموث 1/3

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بورنموث

حقق مانشستر سيتي، فوزًا هامًا على بورنموث، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وانتهى الشوط الأول، بفوز مانشستر سيتي 2 / 1، حيث تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في الدقيقة 15، ثم أضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني في الدقيقة 43، قبل أن يسجل هاري ويلسون هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف سيرخيو أجويرو الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 63، ليرفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى أربعة أهداف، متأخرا بفارق هدف عن المتصدرين رحيم سترلينج وتيمو بوكي، ومتقدما على محمد صلاح بفارق هدف.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد بورنموث عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

كان مانشستر سيتي، قد سقط في فخ التعادل 2/2 أمام ضيفه توتنهام يوم السبت الماضي، فيما فاز بورنموث على أستون فيلا 2 / 1 في ذات اليوم.

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