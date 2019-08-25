  • الأحد 25 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:16 م
بحث متقدم
ريهام سعيد

«بتصوروني ليه.. هوأنا في شقة دعارة» ريهام سعيد تهاجم الصحفيين

محمود ياسين

منع الزيارات عنه.. محمود ياسين في حالة صحية حرجة

أرشيفية

يغتصب بناته الأربع جنسيًا.. ورد صادم للزوجة

وزيرة الصحة

أول عملية زرع قوقعة في "التأمين الصحي" الجديد

الملك سلمان

الحدث الأبرز في السعودية.. هذا ما فعله الملك سلمان اليوم

صلاح

مفاجأة.. ليفربول يوافق على بيع محمد صلاح

من داخل إحدى الصيدليات

خربشة الأطباء.. الصيدليات تحتاج لـ«شامبليون»

أرشيفية

سائق يبتز مخدومته بفيديوهات عارية لها ولبناتها

فتاة العياط

الملابس الداخلية لـ «فتاة العياط» تكشف عن مفاجأة جديدة

أرشيفية

تصريحات هامة لـ «السيسى » في قمة السبع الكبار

شاهد.. ردة فعل فرقة موسيقية فرنسية عندما سمعت الأذان لأول مرة

الصفحة الأخيرة

فعل فرقة موسيقية فرنسية عندما سمعت الأذان لأول مرة
فعل فرقة موسيقية فرنسية عندما سمعت الأذان لأول مرة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

لأول مرة.. انقسام بمجلس الأهلى

#

تفاصيل تنشر لأول مرة عن رحلة " محمد نجيب" للحج

#

أمر يحدث لأول مرة فى الحج.. تعرف عليه

#

لأول مرة.. السعودية تسمح للنساء بهذه الوظيفية

الأذان

فرنسية

فرقة موسيقية

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يوثق رد فعل فرقة موسيقية فرنسية عند سماعهم صوت الأذان، أثناء عزفهم للموسيقى.

وأظهر الفيديو الفرقة الموسيقية أثناء عزفها للألحان وسط تجمهر كبير من الأشخاص حولهم، ولكن حدث توقف بشكل مفاجئ بين صفوف الفرقة وظهر صوت إطلاق صافرات، وأشار أحدهم إلى التوقف مؤقتًا عندما تيقنوا من سماع صوت الأذان بمسجد مجاور لهم.

وعلق أحد رواد الموقع على الفيديو قائلًا " لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللهم صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرًا يارب العالمين، فعلا الإسلام والمسلمين أجمعين في خير وعافية وستر من الله العظيم حتى يوم العرض العظيم يارب العالمين اللهم آمين يارب العالمين".

فيما قال آخر "والله يا أخي حضرت فرح في منطقة شعبية بمصر أذان الفجر بدأ فالفرقة الموسيقية وقفت طلع صاحب الفرح زعق لهم وقالهم أذان ربنا كل يوم لكن فرح بنتي النهاردة بس واشتغل الفرح والأذان شغال".

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بيراميدز يتأهل إلى دور الـ32 بالكونفدرالية
» طليقة الوليد بن طلال تضع مولودها من ملياردير إماراتي
» صورة.. «بوجبا» يستعيد بوالده للرد على الهتافات العنصرية
» مصرع طفل تحت عجلات مترو كلية الزراعة بشبرا
» منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري الأبطال
» هذه نبوءة «صلاح» التي تحققت أمام آرسنال
» لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن الدولي
» مانشستر سيتي يهزم بورنموث 1/3
» حبس «عروس قنا» المتهمة بخطف عريسها لإجباره على الزواج منها
» ضربة قاتلة لاتحاد الكرة قبل بداية الموسم الجديد
» تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على دمشق

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:02 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية