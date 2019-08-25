  • الأحد 25 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:19 م
بحث متقدم
ريهام سعيد

«بتصوروني ليه.. هوأنا في شقة دعارة» ريهام سعيد تهاجم الصحفيين

محمود ياسين

منع الزيارات عنه.. محمود ياسين في حالة صحية حرجة

أرشيفية

يغتصب بناته الأربع جنسيًا.. ورد صادم للزوجة

وزيرة الصحة

أول عملية زرع قوقعة في "التأمين الصحي" الجديد

الملك سلمان

الحدث الأبرز في السعودية.. هذا ما فعله الملك سلمان اليوم

صلاح

مفاجأة.. ليفربول يوافق على بيع محمد صلاح

من داخل إحدى الصيدليات

خربشة الأطباء.. الصيدليات تحتاج لـ«شامبليون»

أرشيفية

سائق يبتز مخدومته بفيديوهات عارية لها ولبناتها

فتاة العياط

الملابس الداخلية لـ «فتاة العياط» تكشف عن مفاجأة جديدة

أرشيفية

تصريحات هامة لـ «السيسى » في قمة السبع الكبار

انتحار حسناء بريطانيا.. السبب صادم

الصفحة الأخيرة

الحسناء البريطانية المنتحرة
الحسناء البريطانية المنتحرة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

تنهي حياة " حماها" .. السبب صادم

#

صادم.. يشعل النيران فى والده لهذا السبب

#

انتحار 3 شقيقات سعوديات.. السبب صادم

#

عروسان ينفصلان في حفل الزفاف.. السبب صادم

بريطانيا

انتحار

حسناء

انتحرت مراهقة بريطانية، تبلغ من العمر 15 عاماً، لعدم حصولها على عدد كافٍ من “اللايكات” أو الإعجابات على تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية فقد كانت روبي سيبل، مهووسة بـ “سناب شات”، حيث قضت ما يصل إلى 8 ساعات يومياً على الإنترنت بعد المدرسة، وبدأت تعاني من مشكلات في الصحة العقلية ، حتى وصل بها الأمر إلى إرسال سلسلة من الرسائل المزعجة قالت فيها: “قد أقتل نفسي هذا الصباح”، وعندما لم يجبها أحد، أقدمت على فعلتها.

وتم العثور على “روبي” ميتة عن طريق شقيقتها التوأم خلال العطلة المدرسية، وقالت الأم جولي “42 عاماً”، من منطقة كمبريا بشمال غرب إنجلترا، إن وسائل التواصل الاجتماعي قد تسببت في قتلها، وأضافت: “كانت مثل العقاقير لروبي، لقد كانت مدمنة”.

وتقول “جولي”، إنها حاولت تعطيل شبكة “الواي فاي wi-fi ” ومصادرة هاتفها وتصفح رسائلها في محاولة لإيقافها، ولكن لم يجدي نفعاً، وأفادت بأن ميزة “Streak ” الخاصة بالموقع والتي تقوم بإعداد لقطات سريعة تم تبادلها بين الأصدقاء على مدار أيام متتالية شجعت إدمانها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بيراميدز يتأهل إلى دور الـ32 بالكونفدرالية
» طليقة الوليد بن طلال تضع مولودها من ملياردير إماراتي
» صورة.. «بوجبا» يستعيد بوالده للرد على الهتافات العنصرية
» مصرع طفل تحت عجلات مترو كلية الزراعة بشبرا
» منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري الأبطال
» هذه نبوءة «صلاح» التي تحققت أمام آرسنال
» لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن الدولي
» مانشستر سيتي يهزم بورنموث 1/3
» حبس «عروس قنا» المتهمة بخطف عريسها لإجباره على الزواج منها
» ضربة قاتلة لاتحاد الكرة قبل بداية الموسم الجديد
» تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على دمشق

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:02 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية