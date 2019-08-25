» منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري الأبطال

25 أغسطس 2019 - 06:05 م

ضرب كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، موعدًا مع الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب "8 مرات"، في دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا

وتعادل كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية خارج ملعبه مع نادي ميكيل كينيما الإثيوبي بهدف لكل منهما، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بتفوق كانو سبورت بنتيجة 2 – 1.

وتفوق كانو سبورت، في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 3 – 2 ضمن منافسات دور الـ 64 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا ليواجه الأهلي الذى أطاح بنظيره أطلع بره بطل جنوب السودان، بعدما تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 13 – 0.