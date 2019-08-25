الأسبوع المقبل.. «الأعلى للإعلام» يستكمل التحقيق مع ريهام سعيد

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الأعلي للاعلام

الاسبوع المقبل

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استكمال التحقيق في شكوى المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد الأسبوع المقبل.

وحضرت، اليوم الأحد، ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا على قناة الحياة، لمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق معها في شكوى من المجلس القومي للمرأة بسبب حلقتها التي تحدثت عن السمنة.

 واتهمت الشكوى ريهام سعيد بالإساءة لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، كما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي نشاط إعلامي.


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