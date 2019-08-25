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ريهام سعيد

«بتصوروني ليه.. هوأنا في شقة دعارة» ريهام سعيد تهاجم الصحفيين

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«بتصوروني ليه.. هوأنا في شقة دعارة» ريهام سعيد تهاجم الصحفيين

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ريهام سعيد
ريهام سعيد

محمد فضل- متابعات

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الصحفيين

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مشادات

ريهام سعيد

وقعت مشادة كلامية بين الإعلامية ريهام سعيد وعدد من مندوبى الصحف والمواقع الإخبارية بمقر المجلس الوطنى للإعلام خلال جلسة التحقيق الأولى معها التى انتهت منذ قليل بمقر المجلس.

وخلال دخول "سعيد" لمقر المجلس حرص الصحفيون على التقاط الصور والفيديوهات لها، حيث وجهت حديثها للصحفيين قائله "أنتم بتصوروني ليه.. هو أنا فى شقة دعارة".

 وتوقف الصحفيون عن التصوير منعًا لحدوث أزمة مع الإعلامية مقدمة برنامج "صبايا" على قناة الحياة.

وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استكمال التحقيق فى شكوى المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد للأسبوع المقبل.

وحضرت ريهام سعيد صباح اليوم لمقر المجلس الأعلى للإعلام بماسبيرو للتحقيق معها حاملة سبحة فى يدها.

وكان المجلس القومي للمرأة قد تقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" على قناة الحياة بسبب الإساءة للمصريين وازدرائها لمرضى السمنة.


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