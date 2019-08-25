» بسبب فستانها المثير.. ميلانا ترامب تورط حرس الشرف الفرنسي في فعل فاضح

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ميلانا ترامب
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محمد فضل- متابعات

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ميلانا ترامب

الحرس الفرنسي

لم يتمكن عناصر حرس الشرف الفرنسي، الذي اصطف لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، أن يغضوا بصرهم، السبت، عن السيدة الأولى المتألقة بفستانها الأنيق وهي في طريقها إلى قمة مجموعة السبع، التي تستضيفها فرنسا وتستمر على مدى 3 أيام.

والتقطت الصورة لأفراد الحرس الفرنسي في اللحظة مرت بها ميلانيا ترمب وهي ترتدي فستانا أصفر من “كالفن كلاين” بقيمة 650 دولارا وحذاء ورديا بكعب عال من “لوبوتان”، حيث ظل موجها عينيه نحو السيدة الأولى بينما كانت تمشي برفقة زوجها دونالد ترامب على السجادة الحمراء.

بدت السيدة الأولى، وهي عارضة أزياء سابقة، متألقة، عندما غادرت الطائرة الرئاسية بفستانها الأصفر، وهو الثاني لها بعد أن غادرت واشنطن وهي ترتدي زيا من دار الأزياء الفرنسية شانيل، مع حقيبة يد من الدار نفسها تقدر قيمتها بحوالي 5000 دولار.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، التقى دونالد ترامب وزوجته في وقت لاحق، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، وغيرت السيدة الأميركية الأولى ملابسها وارتدت فستان غوتشي باللون الكريمي، الذي يصل سعره إلى 3800 دولار، بالإضافة إلى حذاء بكعب عال فضي اللون. ومع استمرار القمة، لا يوجد أدنى شك في أن ملابس عارضة الأزياء السابقة ستستمر في جذب انتباه الناس.



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