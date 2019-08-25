الحشد الشعبي يعلن مقتل اثنين من عناصره بالعراق

أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، الأحد، مقتل اثنين من عناصرها وإصابة آخرين، في قصف نفذته طائرات مجهولة في قضاء القائم الحدودي، بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وقال بيان للهيئة اطلعت عليه الأناضول، إن "طائرة مسيرة قصفت مخازن للعتاد في قضاء القائم".

واعتبر الحشد في بيانه أن "هذا الفعل المتكرر دليل قاطع على محاولات لإضعاف الحشد الشعبي من قبل التحالف الدولي".

وأكد البيان سقوط عدد من القتلى والجرحى بين صفوف اللواء 45 التابع للحشد نتيجة هذا القصف.

وتناولت وسائل إعلام عبرية الخبر نقلا عن مصادر عربية.

وكانت 4 قواعد يستخدمها "الحشد الشعبي" تعرضت لانفجارات غامضة خلال شهر، وقع آخرها مساء الثلاثاء الماضي، في مقر قرب قاعدة بلد الجوية "تضم عسكريين أمريكيين" شمال العاصمة بغداد، في ظل تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.

والجمعة، قرر مجلس الأمن الوطني العراقي، تكليف وزارة الدفاع بوضع الخطط اللازمة لتطوير الدفاعات الجوية، عقب عمليات قصف غامضة طالت مخازن أسلحة بالبلاد.

ويأتي قصف، الأحد، عقب ما أعلنته مصادر لبنانية من أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت فجر اليوم، وأخرى انفجرت في ضاحية بيروت الجنوبية، دون معرفة الأسباب.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي ليلة السبت/الأحد، ‏ ‎إحباطه عملية خَطّط لتنفيذها ‎ "فيلق القدس" الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية من سوريا، من خلال إغارات لـ "مقاتلات جيش الدفاع".