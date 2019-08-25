«ميدو» يعلن قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك

أمير سعد
أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، في دور الـ8 لبطولة كأس مصر.
واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبدالمنعم - محمود حمدي - محمد كوكو لحراسة المرمي.
عصام صبحي - أحمد عبد العزيز مودي - شريف حازم - هاني سعيد - عاصم سعيد – أحمد ياسين - أحمد محسن - مصطفي شبيطه - صلاح ريكو – خالد أوتشو – باولن فوافي - ميدو جابر - محمد إبراهيم - صلاح عاشور - أودو موسيس - عبد الله مجدي - صلاح أمين - عمرو مرعي .
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