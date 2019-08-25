أمير سعودي يسخر من الفتيات صاحبة «الركبة السوداء» يثير الجدل

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أثار الأمير فهد بن سيف النصر آل سعود استياء بعض المتابعين له عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، بعد نشره تغريده ساخره وصفها البعض بأنها جارحه ومسيئه لمعشر الفتيات، وقال الأمير في تغريدته التي حصدت شُهرة كبيرة خلال الساعات الماضية "أخرجي ركبتيك كي يخجل الليل من سوادها ويذهب".

التغريدة لم تمر مرور الكرام، حيث انهالت الردود على الأمير وتوجيه عتب ولوم له ووصفها البعض بأنها تغريده من غير الصّحيح أن يقدمها أمير عبر حسابه الرسمي، بينما تهكم البعض من الأمير في تدوينات ممثاله، مما دعى الأمير بالرد على بعض التغريدات بعد تطرقها لشخصه وبشكل مباشر، بينما اعتبر البعض أن ما ذكره الأمير ماهي إلا مشاغبات ومزاح مع جمهوره ومتابعيه.

كان اللوم موجهًا بشكل كبير من قبل الفتيات على التغريدة، وبدا الإستياء واضحًا، كما استغل الشباب تلك التغريدة بدعمها والتعليق عليها بشكل ساخر وتهكم.
وبعد فترة جاء الاعتذار بشكل ساخر أيضًا، ليكتب :"أعتذر لكل رجُل هزّه هذا التغريدة وجرحه، لم أعلم أبداً بأنني جرحة (روحه الأنثوية الـمُكبّلة بداخل جسده) وبات يكتب صارخاً ومغرداً وشاتماً لي بأنني أهنت (ركبته الخيالية الأنثوية بداخله) ولكن أريدكم بأن تعلمون بأنني أخ لكم ممازحاً في فضاء تويتر (نوسع صدورنا مع بعض) شاكرا حسن أستماعكم".


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