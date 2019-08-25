هجوم حوثي واسع بـ10 صواريخ باليستية على السعودية

25 أغسطس 2019 - 08:40 م

أعلنت القوات التابعة لمليشيات "أنصار الله" الحوثية شن هجوم واسع بـ 10 صواريخ باليستية على جنوب السعودية، قائلة إن العملية خلفت عشرات القتلى والجرحى بين عناصر الجيش السعودي، حسب زعمهم.

وقال المتحدث باسم مليشيات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان أصدره بهذا الصدد: "في عملية واسعة جدا القوة الصاروخية تطلق عشرة صواريخ باليستية من نوع بدر 1 باتجاه جازان استهدفت مرابض الطائرات الحربية والأباتشي في مطار جازان الإقليمي ومواقع عسكرية أخرى في جازان، وقد أصابت أهدافها بدقه عالية".

وأضاف سريع أن العملية الصاروخية "أصابت قيادة الجيش السعودي بالرعب والهلع وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي".

وشدد على أن هذه العملية تعتبر الأكبر للقوة الصاروخية للحوثيين بالأسلحة الباليستية المتوسطة "منذ بدا العدوان، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن ":هذه العملية تأتي في إطار الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم"، وختم بالقول: "نعد النظام السعودي بعمليات أكبر وأوسع كلما استمر في عدوانه وحصاره"، وفق وصفه.