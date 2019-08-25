  • الأحد 25 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:56 م
بحث متقدم
أرشيفية

«منع الزواج من الأجانب» يُثير جدلًا بين الدبلوماسيين

أرشيفية

هجوم حوثي واسع بـ10 صواريخ باليستية على السعودية

الأمير فهد

أمير سعودي يسخر من الفتيات صاحبة «الركبة السوداء» يثير الجدل

طارق رمضان

«اغتصاب جماعي»..تهمة جديدة تلاحق طارق رمضان

قطر والإمارات

قطر تغرم الإمارات 55 مليون دولار..تعرف على السبب

ريهام سعيد

«بتصوروني ليه.. هو أنا في شقة دعارة» ريهام سعيد تهاجم الصحفيين

محمود ياسين

منع الزيارات عنه.. محمود ياسين في حالة صحية حرجة

صلاح

مفاجأة.. ليفربول يوافق على بيع محمد صلاح

الملك سلمان

الحدث الأبرز في السعودية.. هذا ما فعله الملك سلمان اليوم

أرشيفية

يغتصب بناته الأربع جنسيًا.. ورد صادم للزوجة

الأهلي يختار أفضل لاعب في الموسم.. من هو؟

الرياضة

على معلول
على معلول

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

سجال بين إبراهيم سعيد وكهربا يكشف مفاجأة عن أزمته مع الزمالك

#

«جوارديولا»: «صلاح» لا يستحق هذا اللقب

#

"معلول" يكشف سر خروج مصر من أمم أفريقيا

#

رسميًا.. كريم بنزيمة أفضل لاعب فرنسي الموسم الحالي

المصريون

الاهلى

على معلول

اختارت اللجنة الفنية بالنادي الأهلي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، أفضل لاعب في الموسم الماضي، الذي توج به الأحمر بلقب الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نقدم لكم نسر الموسم 2018-2019... لاعبنا، علي معلول".

ولعب معلول مع الأهلي في الموسم المنقضي 35 مباراة، منها 26 في الدوري و8 بدوري أبطال أفريقيا وواحدة في كأس مصر، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 9 في كل البطولات، بواقع 3037 دقيقة لعب.

وتُوّج معلول مع الأهلي ببطولة الدوري المحلي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الموت يفجع نجم منتخب مصر لكرة اليد
» الأهلي يختار أفضل لاعب في الموسم.. من هو؟
» التحالف يعلن إسقاط 6 صواريخ باليستية أطلقها «الحوثيين»
» توقف بث قناة الأهلي بشكل مفاجئ
» "نصر الله": لن نسمح لإسرائيل بقصف لبنان بعد الآن
» مستشارة بـ"مجموعة السبع": القمة ركزت على قضايا البيئة والإرهاب
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال بيتيس
» بسبب فستانها المثير.. ميلانا ترامب تورط حرس الشرف الفرنسي في فعل فاضح
» الآلاف من لاجئي الروهنغيا يتظاهرون في بنجلاديش
» أسطورة مانشستر: تألق «صلاح» و«ماني» يؤلمني
» البرلمان الجزائري يطالب بإقالة الحكومة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية