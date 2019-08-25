كواليس جلسة «ميتشو» مع «بن شرقي»

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المصريون

الزمالك

ميتشو

بن شرقى

عقد الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جلسة مع أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، خلال مران اليوم الأحد، قام خلالها بإعطاء اللاعب بعض التعليمات وكلفه ببعض المهام والواجبات الفنية.

وفي سياق آخر، أدى أشرف بن شرقي فقرة تأهيل إضافية وذلك عقب أداءه التدريبات الاستشفائية، بناءً على تعليمات الجهاز الفني لرفع معدل اللياقة لديه.

وبدأ الزمالك اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاصة، الأربعاء المقبل في دور الـ8 لبطولة كأس مصر.


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