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ماكرون: نسعى لشراكة استراتيجية مع إفريقيا

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ماكرون
ماكرون

المصريون ووكالات

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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنهم يسعون لإقامة شراكة استراتيجية مع إفريقيا، في مجالي الاقتصاد والأمن.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك الأحد، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، عقب جلسة في إطار قمة مجموعة السبع التي تستضيفها مدينة بياريتز الفرنسية، حول الشراكة بين المجموعة وإفريقيا.
وأشار ماكرون إلى أنه بحث مع كابوري الوضع في ليبيا، ومنطقة الساحل الإفريقية.
وأوضح أنه يجب مكافحة الإرهاب بشكل فعال في منطقة الساحل، وأنهم يواصلون جهودهم منذ أعوام في هذا الصدد.
وبيّن أنهم يعتزمون زيادة الدعم لمواجهة الحوادث الإرهابية المتزايدة في منطقة الساحل، بما في ذلك المساعدات المالية.
من جهة أخرى، امتنع ماكرون عن الرد لأسئلة الصحفيين حول زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، المفاجئة، إلى بياريتز. -

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