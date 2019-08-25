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ضد "الحرس الثوري"..

بومبيو: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

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بومبيو
بومبيو

المصريون ووكالات

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، عن دعم بلاده لعمليات إسرائيل في سوريا الهادفة لمواجهة تهديدات "الحرس الثوري" الإيراني.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول "الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة في سوريا"، حسبما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس في بيان نشرته عبر تويتر.
وقال البيان إن "بومبيو أعرب عن دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من التهديدات التي يمثلها الحرس الثوري الإيراني، وفي اتخاذ الإجراءات لمنع الهجمات الوشيكة ضد الأصول الإسرائيلية في المنطقة".
وناقش الطرفان "كيف تقوم إيران بتعزيز معاقلها في سوريا من أجل تهديد إسرائيل وجيرانها"، حسب البيان.
في المقابل، أشار نتنياهو إلى أن القوات الإسرائيلية "ستضرب أهداف الحرس الثوري الإيراني التي تهدد إسرائيل أينما كانت".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان ليل السبت الأحد، إن مقاتلات إسرائيلية "أغارت على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق".
وأضاف أنه أحبط عملية خطط لتنفيذها ‎"فيلق القدس" الإيراني ومليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية من سوريا.
وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها.
وقال نتنياهو، في تغريدة عبر تويتر: "أحبطنا هجوما من جانب فيلق القدس والميليشيات.. إيران ليس لها حصانة في أي مكان.. وقواتنا تعمل في كل اتجاه ضد العدوان الإيراني".
وقلل النظام السوري من تأثير الغارة الإسرائيلية، وهو هجوم يتكرر من حين إلى آخر، منذ سنوات، ضد ما تقول إسرائيل إنها أهداف إيرانية في سوريا. 

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