» تأهل بيراميدز لدور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية

25 أغسطس 2019 - 10:30 م

تأهل فريق بيراميدز المصري، الأحد، إلى الدور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.



وتغلب بيراميدز على مضيفه إيتوال دو كونغو الكونغولي بهدف نظيف في مباراة الإياب للدور التمهيدي للبطولة القارية، بعد اكتساحه للفريق الكونغولي بأربعة أهداف لهدف في مباراة الذهاب.

أحرز هدف اللقاء الوحيد، إسلام عيسى في الدقيقة 32.

كما تأهل لدور ال 32، فريق اتحاد بن قردان التونسي بالتعادل سلبيًا مع مضيفه عمارات يونايتد بطل جنوب السودان، بعد الفوز بخمسة أهدف لهدف في مباراة الذهاب.

وتأهل أيضًا لدور الـ 32 كل من، بولتون سيتي بطل مورشيوس على حساب جوانينغ غالاكسي البوتسواني، وتي إس غالاكسي الجنوب إفريقي على حساب ساينت لويس بطل السيشيل. -







