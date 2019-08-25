» برشلونة يحقق انتصاره الأول في "الليجا" بخماسية

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برشلونة
برشلونة

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حقق فريق برشلونة، الأحد، انتصاره الأول في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).
وتغلب برشلونة على ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف لهدفين في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.
بهذا الفوز، انتزع برشلونة أول ثلاث نقاط ليحتل المركز التاسع، بينما تذيل ريال بيتيس الترتيب بلا رصيد من النقاط، ويتصدر إشبيلية ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط.
أصيبت جماهير برشلونة بصدمة في الدقيقة 15 عقب تسجيل الفرنسي الجنسية صاحب الأصول الجزائرية نبيل فقير هدف التقدم لبيتيس.
ومع حلول الدقيقة 41 كتب الفرنسي أنطوان غريزمان الوافد الجديد للفريق الكتالوني بتسجيله للتعادل لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.
وتواصلت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث أضاف غريزمان الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 50.
وجاء الدور بعدها على كارليس بيريز الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 56، وبعدها بأربع دقائق جاء الهدف الرابع عبر جوردي ألبا.
ونجح التشيلي أرتورو فيدال في تسجيل الهدف الخامس بالدقيقة 70، قبل أن يسجل لورينزو مورن الهدف الثاني في الدقيقة 79. -

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