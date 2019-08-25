أستاذ اقتصاد يكشف أهمية خفض سعر الفائدة البنكية

25 أغسطس 2019 - 10:20 م

أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة له عدد من الإيجابيات والسلبيات.



وأوضح سليمان، خلال لقاء إعلامي، أن «الاتجاه العام للبنوك المركزية في العالم تخفيض سعر الفائدة، بسبب التنافس بين الدول لتقوية العملة المحلية وجذب الاستثمارات».

