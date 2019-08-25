» خناقة على الهواء بسبب "فندق للكلاب" في الغردقة

25 أغسطس 2019 - 10:30 م

قال الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، إن فندق استضافة الكلاب الذي تم افتتاحه مؤخرا في الغردقة يعتبر مخالفا لأنه غير موثق، ولا يمتلك سجل تجاري، ولا يحمل ترخيصا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «افتتاح أي منشأة تتعلق بالنشاط البيطري لا بد أن يتم بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة، لكن ذلك لم يحدث في حالة فندق الكلاب بالغردقة، وفوجئت بافتتاحه من اليوتيوب».



من جانبه أكد الدكتور وحيد رفعـت نقيب الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، عدم افتتاح الفندق حتى الآن، وأنه بصدد استصدار كافة التراخيص اللازمة، إلا أن أحد المواقع الإخبارية تسرع في إعلان افتتاح الفندق - على حد قوله - ثم قدم الموقع اعتذارا عن ذلك الخطأ.

