عمرو أديب: "مصر عادت إلى دبلوماسية الرئيس الشخص"

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن وجود مصر مقدر في قمة مجموعة السبع، مشيرا إلى أن تواجد مصر في الحدث الذي يتابعه العالم كله أمر هام.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع  على قناة mbc مصر"، يوم الأحد،  26 أغسطس أن عقد الرئيس  عبد الفتاح السيسي لقاءات مع عدد من الدول ليست لقاءات بروتكولية، مضيفًا أن مصر عادت لوضعها وشخصيتها.
وأضاف، أن مصر في قلب أحداث العالم الآن، ووجودها أمر مفيد لمصر، ويجعلها على قرب من الأحداث، حيث أن في مثل تلك اللقاءات تنعقد أهم الاتفاقيات.


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