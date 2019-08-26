  • الإثنين 26 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:58 ص
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

كيف علق تركي آل الشيخ على مطعم شهير نشر صورة مسيئة له؟

بن زايد وبن سلمان

بيان سعودي إماراتي ناري بعد شائعات الخلاف بينهما

محمد الشناوي

مفاجأة .. الشناوي يطلب الرحيل عن الأهلي

محمود الخطيب

تعرف على أسماء الـ3 مدربين الذين تواصل معهم الخطيب لتدريب الأهلي

جهاد جريشة

هذا ما قاله جهاد جريشة عن أزمته مع النادي الأهلي

عمرو أديب

عمرو أديب: "الأيام القادمة قد تكون دامية لهذا السبب"

صورة أدوية صورة أرشيفية

الكشف عن معلومات صادمة بشأن إعادة تدوير الأدوية في مصر

النادي الأهلي

مفاجأة.. هذا هو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

الإعلامي تامر أمين

منع تامر أمين من الظهور وبلاغ ضده للنائب العام

البنك المركزي

أستاذ اقتصاد يكشف أهمية خفض سعر الفائدة البنكية

مخرج مشهد عادل إمام وسعيد صالح الذي أبكى الجميع يكشف مفاجأة عنه

الصفحة الأخيرة

عادل إمام وسعيد صالح
عادل إمام وسعيد صالح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

نجل الملكة إليزابيث يكشف مفاجأة مدوية عن الملياردير المنتحر

#

مذيع بالتليفزيون المصري يكشف مفاجأة بمراكز تدريب الإعلاميين

#

زيدان يكشف مفاجأة عن "ميسي اليابان" و"خاميس"

#

سوسن بدر تروى كواليس عملها لأول مرة مع عادل إمام

عادل إمام

سعيد صالح

كشف المخرج عمرو عرفة - مخرج فيلم زهايمر - مفاجأة عن المشهد الشهير الذي جمع بين النجمين عادل إمام وسعيد صالح وتسبب في بكاء كل من رآه تقريبا.

ونشر "عرفة" عبر صفحته بـ"تويتر" صورة للمشهد ، وعلق قائلا: "مش عارف أخرجت المشهد ده إزاي .. قبل ما أصوره كنت بعدي علي ا. سعيد صالح كل يوم احكيله المشهد و كإنه بيسمع لأول مره و كنت مرعوب بس مش شايف حد غيره يعمل الدور و لما جه التصوير قال كلام غير اللي في السيناريو بس نفس المعني و أحلي ".

وأضاف: "الله يرحمك يا عّم سعيد علي بالي طول الوقت".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» كيف ردت فنانة شهيرة على متابعة سألتها: "هتطلقي امتى؟"
» مخرج مشهد عادل إمام وسعيد صالح الذي أبكى الجميع يكشف مفاجأة عنه
» خناقة على الهواء بسبب "فندق للكلاب" في الغردقة
» حرائق الأمازون تتسع وطبقة الدحان تمتد 3.2 مليون كيلو متر
» برشلونة يحقق انتصاره الأول في "الليجا" بخماسية
» 3 مواجهات عربية في دور الـ32 الأول لـ"الكونفيدرالية"
» يغتصب بناته الأربع جنسيًا.. ورد صادم للزوجة
» هذا ما قاله ماكرون لـ ترامب بشأن ظريف وقمة السبع
» تأهل بيراميدز لدور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية
» مفاجأة.. ليفربول يوافق على بيع محمد صلاح
» منع الزيارات عنه.. محمود ياسين في حالة صحية حرجة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية