  • الإثنين 26 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:48 ص
بحث متقدم
محاكمة

إحالة 19 مسئولاً بمستشفى المطرية للمحاكمة

بن زايد وبن سلمان

"بن سلمان" يكشف حقيقة توتر العلاقات بين السعودية والإمارات

خيري رمضان

خيري رمضان: "مش هتقدروا تقعدونا في بيوتنا تاني"

البحر الاحمر

إعلان حالة الطوارئ فى "البحر الأحمر" بعد مقتل 16 شخصا

عبد الله المنيف

وفاة الداعية السعودي عبد الله المنيف

ترامب مع السيسي

بعد لقائه مع السيسي.. ترامب يرفض الإجابة عن هذا الأمر

شريف مدكور

"اللاعيبة بيتحرشوا وركبهم باينة سيبوا محمد رمضان في حاله"

بن سلمان و بن زايد

بن سلمان وبن زايد يردان على حملات التشويه بهذا البيان

الدولار

الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

صلاح

الترجي التونسي يطلب من صلاح الانضمام له .. ما القصة؟

بعد لقائه مع السيسي.. ترامب يرفض الإجابة عن هذا الأمر

الحياة السياسية

ترامب مع السيسي
ترامب مع السيسي

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

قرار صادم.. "ترامب" يعتزم إصدار هذا الأمر

#

بن سلمان يطلع على هذا الأمر عقب مهاتفة مع" عمران خان"

#

خطأ فادح لـ"تويتر".. واعتذار عن هذا الأمر

#

إدارة «ترامب» تتحدث عن تأجيل «صفقة القرن»

وفاة

الداعية السعودى

عبدالله المنيف

البرامج الدعوية

عقب انتهاء المباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التعليق على سؤال بشأن عقد أي مسئول أمريكي مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني، مكتفيا بالقول إنه "من المبكر جدًا" عقد لقاء معه.

وفي نفس السياق كشف ترامب، الإثنين، عن أن زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف لمقر قمة الدول الـ7 "لم تكن مفاجأة لي"، رغم أن مسئول بالبيت الأبيض كشف، يوم أمس، نقيض ذلك.

وأضاف: "أبلغني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة ظريف وطلب موافقتي.. أنا أحترم مجيئه إلى فرنسا".

وكانت طائرة ظريف هبطت، يوم أمس الأحد، بشكل مفاجئ في مكان انعقاد قمة السبع الكبار، بينما كان قادة الدول مجتمعين لبحث ملفات النمو العالمي والأزمة الإيرانية.

وبعدها، قال مسئول بالبيت الأبيض إن دعوة ظريف "كانت مفاجأة" لترامب، وهو ما نفته الرئاسة الفرنسية لاحقا، واضعة الحكومة الأميركية في موقف محرج.

ووفقا للرئاسة الفرنسية، فإن دعوة ظريف إلى فرنسا كانت بالاتفاق مع الولايات المتحدة.

وجدد رئيس الولايات المتحدة، خلال حديثه أمام وسائل الإعلام، تأكيده على عدم رغبة واشنطن في تغيير النظام في إيران، مضيفا "عليهم التخلي عن المشاريع النووية والصاروخية.. الاتفاق الذي أبرمه باراك أوباما مع إيران انتهى".

وتابع "طهران تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة كما أنها تحت ضغوط مالية هائلة بسبب العقوبات التي فرضت عليها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة (1/2)

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

الدحيح ليس من صبيان أحد

د. هشام الحمامي

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

أيدلوجيات تفسير العالم

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلامية شهيرة تسخر من اعتزال إليسا وتهدد بالانتحار
» شاهد.. الطائرات الحربية تطفئ حرائق الأمازون
» فنانة شهيرة تحتضن معجبًا لها وتثير ضجة
» شاهد.. ميلانا ترامب وبريجيت ماكرون فى أرض الفلفل
» وفاة نجم منتخب مصر .. وتشييع الجنازة ظهر اليوم
» بعد إصابته بالسرطان .. نهال عنبر تكشف الحالة الصحفية لفنان شهير
» وفاة فنان شهير بعد تعرضه لحادث .. وتامر عاشور ينعيه
» فنانة شهيرة تتعرض لموقف صادم على خشبة مسرح البالون
» كيف ردت فنانة شهيرة على متابعة سألتها: "هتطلقي امتى؟"
» مخرج مشهد عادل إمام وسعيد صالح الذي أبكى الجميع يكشف مفاجأة عنه
» خناقة على الهواء بسبب "فندق للكلاب" في الغردقة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية