» فنانة شهيرة تحتضن معجبًا لها وتثير ضجة

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي،ضجة، من كواليس حفل الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، الأخير في الأردن.

وفي الكواليس، التقت فارس بأحد معجبيها الذي بدا بأنها تعرفه جيدًا، حيث سارعت لاحتضانه بحّب بينما كان يحمل بيديه باقة من الورود، وظهرت وكأنها تسأله عن سبب غيابه، ليخبرها بشيء حزين صدمها، ويبدو من المقطع أنه اخبرها بأن والدته كانت مريضة.

وبدت "ميريام" متأثرة بحديث الشاب وحاولت مده بالأمل والقوة، الأمر الذي تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، وأشادوا بتصرفها وتواضعها وبطريقتها في التعامل مع المعجبين.