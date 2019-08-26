وفاة الداعية السعودي عبد الله المنيف

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وكالات - الدويني فولي

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توفي الداعية السعودي الشيخ عبد الله المنيف، صباح اليوم الإثنين، في العاصمة الرياض.

وكان المنيف مدرساً في المعهد العلمي، ورئيس لجنة اختيار الأئمة والمؤذنين في فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد سابقاً.
وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، عُرف عن الداعية الراحل ”دماثة الخلق والتواضع والحرص على طلب العلم والمساجد ومنسوبيها من خلال دقته في اختبار الأئمة والمؤذنين بفرع الشؤون الإسلامية بالرياض لأكثر من عشرين عاماً قضاها في العمل مقرراً في اللجنة“.

وشارك المنيف في ندوات ومحاضرات الجامع الكبير بالرياض، وله عديد من البرامج الدعوية والإرشادية، كما شارك في التوعية الإسلامية في الحج والعمرة لسنوات حتى قبيل وفاته.

ونعى ناشطون سعوديون، الشيخ المنيف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاروا إلى أنه ”سيصلى عليه يوم الإثنين، في جامع البابطين شمال الرياض، فيما سيدفن في مقبرة الشمال“. 

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