» صادم.. سيدة تنجب من زوجها المتوفى

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سيدة تنجب
سيدة تنجب

متابعات-علا خطاب

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في مفاجأة غير متوقعة، قررت سيدة الإنجاب من زوجها المتوفى، حيث إن عاطفة الأمومة طغت بالنسبة لها عن أي عاطفة لها .

وفي السياق، ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن تلك السيدة قررت الإنجاب من زوجها الشاب سيباستيان مويلان، والذى قد مات منتحرًا عن عمر 27 عامًا الأسبوع الماضي، بعدما تمكنت منه اضطراباته النفسية .

وعقب وفاته مباشرةً تقدمت الزوجة التى تدعى جرميما بطلب قضائى للحصول على الحيوانات المنوية من جثة زوجها، وبالفعل نجح الأطباء فى ذلك، وستبقى تلك الحيوانات المنوية صالحة للتلقيح والحمل لمدة 10 سنوات .

يذكر أن الحبيبان تزوجا في عام 2015، وكانا يخططان لإنجاب طفل في عام 2020.

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