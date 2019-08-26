» "الخولي": "إحنا دولة بنت ناس"

أكد طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك دول متعنتة جدًا في منح الفيزا للراغبين في الهجرة، مشيرًا إلى أن البرلمان أرسل خطابات إلى بعض السفارات للتعبير لهم عن تعنتهم في إعطاء الفيزا للمصريين.

وأضاف "الخولي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن حرية التنقل كفلها القانون الدولي، موضحًا أن تلك الدول المتعنتة لديها خلل حيث إنها لا تمنح الفيزا بشكل شرعي، وفي نفس الوقت من يصلها عن طريق البحر بشكل غير شرعي تستقبله.

وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر لا تجبر الأجانب من الوافدين أو اللاجئين على أرضها أن يسجلوا أنفسهم في المفوضية، معقبا: "عشان إحنا ولاد ناس وبنستقبل أشقاءنا، عكس دول تانية بتستغل هذا الأمر".