شاهد.. أول ظهور لأمير الكويت بعد الوعكة الصحية

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير الكويت عقد أول لقاءات علنية له منذ الإعلان عن مرضه، حيث التقى ولي العهد ورئيس البرلمان ووزراء في الحكومة.

ونشرت "كونا" اليوم الإثنين صورًا للأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جالسًا بجوار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح وبشكل منفصل مع مختلف المسئولين.



وخلال الساعات الماضية، راجت الكثير من الشائعات بشأن حقيقة الوضع الصحي للشيخ صباح، ما أثار القلق في الكويت.



وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من الشهر الجاري، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض، في حين لم يظهر الشيخ صباح بعد تعافيه في أي مناسبة أو وسيلة إعلام.



وأطلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من التحذيرات، من بعض التقارير الإعلامية التي وصفوها ببث الإشاعات المغرضة حول صحة أمير الكويت.

