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مخمور يعتدى على فنانة سعودية ويقتحم غرفتها

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وعد
وعد

متابعات-علا خطاب

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اعتداء

مخمور

وعد

كشفت الفنانة السعودية وعد، لمتابعيها، تفاصيل الحادث الخطير التي تعرضت له، حيث أوضحت أنها تعرضت لمحاولة اعتداء تسببت لها بخوف كبير وذلك أثناء إقامتها في أحد الفنادق في لندن.

وقد أشارت وعد إلى أن شخص مخمور حاول اقتحام غرفتها في الفندق بشكل مخيف، وقام بالطرق على الباب ما أثار ذعرها، فاتصلت بالأمن في الفندق الذين تدخلوا على الفور، وقامت بالاختباء داخل الحمام خوفًا من أن يستطيع أن يفتح باب الغرفة ويقوم بضربها أو الاعتداء عليها.

وقالت وعد في فيديو نشرته: "صحيت على صوت واحد يدق الباب حيوان سكران، يدق الباب برجليه ويقول لي افتحي الباب، قلتله ما هي غرفتك فصرخ علي بالإنجليزية واتصلت بالفندق فتدخلوا عناصر الأمن وأبعدوه.. موقف مرعب”.

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