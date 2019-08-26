بـ"شورت وبطن مكشوفة".. منة فضالي تثير الجدل مع مدربها

يبدو أن الفنانة منة فضالي اعتادت إثارة الجدل، حيث نشرت فيديو جديدًا لها عبر حسابها الرسمي على "الإنستجرام" وهي تقوم بتمرينات رياضية وهي ترتدي شورتا قصيرا، ما دفع بعض رواد مواقع التواصل لانتقادها.

وتستعد منة فضالي لفيلمها المقبل "ماكو" بالقيام بتمرينات رياضية وبالتحديد الملاكمة، لكنها أثارت الجدل بعد نشرها مقطع فيديو يظهرها على شاطئ بحر رملي وهي ترتدي “مايو” وشورت قصير وتقوم بتمرينات مع مدربها عمر بوب الذي بدوره كان يرتدي شورت فقط لأنهما كانا على البحر.

وعلقت "منة" على الفيديو: "مايا أم منة لاند أو قاتل حتى النهاية “عمر بابو كيك بوكسينغ ”احذروا”، واعتبر بعض المنتقدين بأن إطلالتها جاءت مبالغ فيها وأن حجم جسدها لا يتناسب مع دور يتطلب قوة.

وأشارت إلى أن فضالي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل قيد عائلي، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الممثلين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.