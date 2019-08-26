السيسي: هذا الشيء من أخطر القضايا

26 أغسطس 2019 - 12:51 م





ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة في جلسة المناخ والتنوع البيولوجي، بقمة مجموعة السبع.



وقال "السيسي"، إنه لا شك أن تغيير المناخ يعتبر من أخطر قضايا البيئة، مضيفًا أن قضايا البيئة وتحدياتها تمثل حيزًا كبيرًا من الاهتمامات اليومية، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وأضاف الرئيس السيسي: علينا أن نهتم جيدًا بقضايا البيئة لأنها أساس تقدم أي دولة، وهي قضية خطيرة يجب دراستها والعمل عليها جيدًا".

