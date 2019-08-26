"من ريحتك وحشة لصورة قديمة".."المصري" تشتبك مع ريهام سعيد

شنت الفنانة الاستعراضية، سما المصري، هجومًا شرسًا، على الإعلامية ريهام سعيد بعد سخرية الأخيرة من الأشخاص الذين يمتلكون وزنًا زائدًا ووصفتهم بأنهم عبء على الدولة .

ونشرت سما المصري صورة لريهام عندما كانت تمتلك وزناً زائداً وعلقت: “ريهام سعيد لما كان وزنها 300 كيلو ولما كانت عبء على الدولة” .

وبدت ريهام في الصورة وهي أسمن مما هي عليه الآن .

كما نشرت سما فيديو وجهت من خلاله رسالة لريهام قالت فيه: "لا تنسي أنك كنت في يوم من الأيام شبه برميل الطُرشي، فهل كان جسدك كله سموم ورائحتك كريهة كما قلتي عن أصحاب الوزن الزائد؟ وكيف كنت تجلسي مع الناس؟".

وأضافت سما: "أنت ميتة منذ زمن، ليس فقط حين كنتي سمينة، أما بالنسبة للرائحة الكريهة، فأنا أعرف أناس نحيفين ورائحتهم معفنة".

وذكرتها سما بموقف جمعهما سوياً: "هل تذكرين حين قابلتك لننهي موضوع فتاة المول، كنتي نحيفة بعدما أجريتي عملية شفط ونحت وآخرها تكميم بعدما فشلتي في كل ماسبق، حينها تقابلنا في فندق، وكنت شامة رائحتك الكريهة عن بعد".

وبررت سما هجومها على ريهام لتُقنعها أن العرق والرائحة الكريهة لا علاقة له بالوزن، بل مسألة نظافة شخصية.

يُذكر أن ريهام أعلنت عن اعتزالها الفن والإعلام، بعد الضجة التي أثارتها آخر حلقات برنامجها "صبايا الخير" حول النساء البدينات.

وتأتي هذه الخطوة بعد الأزمة التي أثارتها حلقة برنامجها "صبايا الخير" وتحدثت خلالها عن البدينات، الأمر الذي دفع قناة "الحياة" لوقف البرنامج لحين انتهاء التحقيق، فيما أعلنت نقابة الإعلاميين المصرية أن ريهام سعيد ليس لديها تصريح بمزاولة مهنة الإعلام.